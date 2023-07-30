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Тарханов не смог выделить фаворита в матче «Ахмата» и ЦСКА

30 Июля 2023 • 16:17 Комментировать
Ахмат
...
ЦСКА Москва
1 3.35 X 3.45 2 2.15
Через 3 ч. 0 мин.

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов высказался в преддверии матча второго тура чемпионата России, в котором «армейцы» встретятся с «Ахматом».

«Думаю, будет хороший матч. Шансы соперников здесь равны — 50 на 50. В предстоящем матче очень сложно предположить, кто может выиграть», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Специалист добавил, что после двух поражений у «Ахмата» будет очень серьезный настрой на игру с ЦСКА, но и «армейцы» проиграли в первом туре РПЛ, поэтому команда Владимира Федотова будет иметь такой же высокий настрой.

Матч «Ахмат» - ЦСКА состоится сегодня, 30 июля. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Ахмат
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