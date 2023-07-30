Тарханов не смог выделить фаворита в матче «Ахмата» и ЦСКА

Экс-наставник ЦСКА Александр Тарханов высказался в преддверии матча второго тура чемпионата России, в котором «армейцы» встретятся с «Ахматом».

«Думаю, будет хороший матч. Шансы соперников здесь равны — 50 на 50. В предстоящем матче очень сложно предположить, кто может выиграть», — приводит слова Тарханова «Матч ТВ».

Специалист добавил, что после двух поражений у «Ахмата» будет очень серьезный настрой на игру с ЦСКА, но и «армейцы» проиграли в первом туре РПЛ, поэтому команда Владимира Федотова будет иметь такой же высокий настрой.

Матч «Ахмат» - ЦСКА состоится сегодня, 30 июля. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.