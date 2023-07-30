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Тарханов считает, что дисквалификацию Семака должны отменить

30 Июля 2023 • 16:05 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов высказался об удалении наставника «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ростовом».

Встреча второго тура РПЛ завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Семак направился к главному арбитру Евгению Кукуляку, но сразу получил красную карточку.

«Думаю, что судья ошибся. Я хорошо знаю Семака. Он очень спокойный парень. Вряд ли он мог сказать что-то грубое. Думаю, что в этой ситуации должны разобраться и наказание с Семака снять», — приводит слова Тарханова «Спорт День за Днем».

Ранее главный тренер «Зенита» рассказал, что ему сказал Кукуляк в момент удаления.

В следующем туре РПЛ «сине-бело-голубые» встретятся с московским «Динамо». В этой встрече Семак не сможет помочь своей команде на бровке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Александр Тарханов
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