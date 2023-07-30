​Олисе: Не обижался на расистские шутки в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Секу Олисе рассказал, что в московской команде он не обижался на расистские шутки.

В ходе интервью для sport24 Олисе рассказал, что партнёры по ЦСКА регулярно шутили над ним на почве расизма. Тем не менее, никаких обид у футболиста не было. Олисе сказал, что его кожа имеет чёрный цвет, и белой она стать не может.

В воскресенье вечером ЦСКА проведёт гостевой матч второго тура чемпионата России против «Ахмата». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.

Напомним, что в первом туре ЦСКА проиграл «Уралу» (1:2).