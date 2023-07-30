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Глебов: «Верим, что «Ростов» может стать чемпионом»

30 Июля 2023 • 15:55 Комментировать
Крылья Советов
...
Ростов
05.08 15:00

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о целях команды на нынешний сезон.

Напомним, прошлый розыгрыш РПЛ «Ростов» завершил на четвёртом месте в турнирной таблице. По мнению Глебова, в нынешнем сезоне южане намерены улучшить этот результат и даже замахнуться на чемпионский титул.

«Верю ли я, что «Ростов» может стать чемпионом в этом году? А как без этого? Верим, работаем, чтобы это удалось сделать. Чтобы оказаться как можно выше», — цитирует Глебова «РБ Спорт».

В двух матчах текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» набрал четыре очка и сейчас делит с «Зенитом» первое место в турнирной таблице. В следующем туре южанам предстоит встретиться с «Крыльями Советов». Эта игра состоится 5 августа и начнётся она в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Данил Глебов
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