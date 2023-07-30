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Гершкович: «Молодёжь «Динамо» деградирует, и дело не только в тренерах» эксклюзив

30 Июля 2023 • 15:44 Комментировать (2)

Бывший нападающий московского «Динамо», председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Динамо» (3:3).

- К сожалению, динамовцы разочаровывают. У них очень много проблем в обороне, и руководству нужно задуматься о селекционной составляющей, где пока не проделывается необходимая работа. Ещё меня поразило то, что функционально команда находилась, мягко говоря, не в лучшем состоянии и после 60-й минуты просто встала. Ну и самое основное – огорчает, что в «Динамо» не прогрессируют молодые талантливые ребята. Более того, они даже деградируют. Я уже говорил об этом, и не только я, многие говорят. Наверное, здесь дело не только в тренерах, но и в самих футболистах, потому что тренеры разные, а результат один и то же.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Михаил Гершкович Чемпионат России РПЛ
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Комментарии (2)
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Роман Мамедов
30 Июля 2023 в 15:58
форца Локомотив я не люблю динаму
ингерман
30 Июля 2023 в 16:53
ай у тибе ж жинка ментовка.. А-ха-ха-ха! )))
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