Чанов: «Сейчас нужно опасаться «Ростов»

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов поделился мнением о работе наставника «Ростова» Валерия Карпина.

«Сейчас появились легионеры и нужно опасаться «Ростов». Сейчас вопросов нет, думаю, что РФС плохого тренера бы в сборную не назначил. Как и положено Карпин работает, он молодец!» — заявил Чанов Vprognoze.

В матче второго тура Российской премьер-лиги «Ростов» в самой концовке встречи добыл одно очко, забив «Зениту» с пенальти. Поединок завершился со счетом 1:1.

В третьем туре чемпионата России подопечные Карпина будут гостить в Самаре у «Крыльев Советов». Игра пройдет 5 августа и начнется в 15:00 по мск.