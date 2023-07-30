Эракович — о дебюте за «Зенит»: «Не могу сказать, что счастлив»

Новичок «Зенита» Страхинья Эракович высказался о своём дебютном матче за российский клуб. Напомним, этим летом сербский футболист перебрался в «Зенит» из «Црвены Звезды».

22-летний игрок впервые появился на поле в матче второго тура РПЛ с «Ростовом», выйдя на замену на 17-й минуте встречи.

«Я очень рад, что дебютировал, но не могу сказать, что счастлив, потому что мы вели в счете и пропустили всего за три минуты до конца. А ведь все было в наших руках!» — цитирует Эраковича пресс-служба «сине-бело-голубых».

«Ростов» и «Зенит» не смогли выявить победителя за 90 минут игры, матч завершился со счетом 1:1.

В следующем туре чемпионата России санкт-петербургский клуб встретится с «Динамо», а «Ростов» сойдется в противостоянии с «Крыльями Советов».