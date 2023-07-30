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Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал, как Дзюба влияет на команду

30 Июля 2023 • 15:17 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. 58 мин.

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о влиянии на команду нападающего Артёма Дзюбы.

По словам 19-летнего футболиста, Дзюба может как поддержать своих партнёров, так и раскритиковать их.

«Дзюба — это тот человек, который в нужный момент может сказать тебе слова, которые ты хочешь услышать. А если даже не хочешь услышать, всё равно должен их принять, потому что он всегда говорит по факту и по делу», — приводят слова Погостнова «Известия».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. За «железнодорожников» 34-летний футболист успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать пять результативных передач.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт сегодня, 30 июля, против «Факела». Игра состоится в Воронеже и начнётся она в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Егор Погостнов
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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