Защитник «Локомотива» Погостнов рассказал, как Дзюба влияет на команду

Защитник «Локомотива» Егор Погостнов рассказал о влиянии на команду нападающего Артёма Дзюбы.

По словам 19-летнего футболиста, Дзюба может как поддержать своих партнёров, так и раскритиковать их.

«Дзюба — это тот человек, который в нужный момент может сказать тебе слова, которые ты хочешь услышать. А если даже не хочешь услышать, всё равно должен их принять, потому что он всегда говорит по факту и по делу», — приводят слова Погостнова «Известия».

Напомним, Дзюба перешёл в «Локомотив» в феврале нынешнего года. За «железнодорожников» 34-летний футболист успел провести 15 матчей, забить восемь голов и отдать пять результативных передач.

Свой ближайший матч «Локомотив» проведёт сегодня, 30 июля, против «Факела». Игра состоится в Воронеже и начнётся она в 17:30 по московскому времени.