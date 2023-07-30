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Балахнин: Верю Семаку, он не мог оскорбить арбитра

30 Июля 2023 • 15:00 Комментировать
Ростов
1:1
Зенит
окончен

Российский тренер Сергей Балахнин высказался об удалении наставника «Зенита» Сергея Семака после матча с «Ростовом».

Встреча второго тура РПЛ завершилась со счетом 1:1. Сразу после финального свистка рулевой «сине-бело-голубых» подошел к главному арбитру матча Евгению Кукуляку и начал задавать вопросы по судейству, рефери сразу показал Семаку красную карточку за оскорбления.

«Семак очень спокойный, интеллигентный человек. Не думаю, что мог оскорбить арбитра. Больше склонен верить Семаку, который сказал, что просто задал вопрос судье после матча. А тот неадекватно себя повел», — приводит слова Балахнина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, красная карточка — это перебор в данной ситуации, судья должен находить общий язык с тренерами.

Ранее сам Семак рассказал, за что схлопотал удаление после матча с «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Сергей Балахнин Евгений Кукуляк
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