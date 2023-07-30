Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке перешёл в «Антверпен». Об этом бельгийский клуб сообщил на своём официальном сайте.

Нигерийский футболист решил воспользоваться правилом ФИФА и приостановить действие своего контракта с московским клубом ещё на сезон. Отметим, что ранее 25-летний футболист уже прибегал к такой опции, поэтому минувший сезон он провёл в берлинской «Герте» на правах аренды.

Напомним, Эджуке перешёл в ЦСКА летом 2020 года из «Херенвена» за 11,5 миллионов евро. В составе «армейцев» вингер успел провести в общей сложности 65 матчей, забить 10 голов и отдать восемь результативных передач. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Нигерии в 5,5 миллионов евро.