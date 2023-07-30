Президент «Урала»: «Мы не отказывали «Спартаку» в переносе матча, они не договорились с РПЛ»

Президент «Урала» Григорий Иванов отреагировал на информацию, согласно которой клуб отказал «Спартаку» в переносе очной встречи.

«Почему мы должны переносить матч со «Спартаком»? Мы в таком же положении находимся. «Спартак» обращался. Мы не отказывали, они обратились в РПЛ, но там не договорились», — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что «Спартак» пытался перенести матч 4-го тура РПЛ с «Уралом» с 11 на 12 августа, но получил отказ со стороны «шмелей».

Однако представитель РПЛ Антон Фетисов сообщил, что «красно-белые» не обращались к руководству лиги с просьбой о переносе игры.