​Хлусевич ответил на вопрос об интересе клубов из Италии

Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич ответил на вопрос по поводу слухов, которые связывали его с клубами из Италии.

«У нас с агентом есть договорённость: он донесёт до меня информацию только в случае появления конкретного, стопроцентного предложения. Как это было со «Спартаком». По ходу сезона я не хочу отвлекаться на подобные новости», - сказал Хлусевич пресс-службе «красно-белых».

Таким образом, Хлусевич дал понять, что конкретных предложений из Италии он не получал.

Даниил Хлусевич перебрался в «Спартак» в начале 2022 года. С тех пор футболист провёл 49 матчей, в которых забил два гола и отдал восемь голевых передач на партнёров.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 22-летнего Хлусевича в 5 миллионов евро.