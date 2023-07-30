Защитник «Сочи» Дркушич заявил, что хотел бы перейти в «Зенит»

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич признался, что хотел бы перейти в «Зенит».

По словам словенского футболиста, оказаться в петербургском клубе мечтает каждый игрок, приехавший в Россию. Также Дркушич назвал «Зенит» сильнейшей командой в стране наряду со «Спартаком».

«Это — мечта каждого игрока, приехавшего в Россию. Я думаю, что «Зенит» и «Спартак» — самые большие клубы в России», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

В текущем сезоне Дркушич провёл за «Сочи» одну игру, в которой отметился забитым голом. Свой ближайший матч южане проведут сегодня, 30 июля, против «Краснодара». Начало — в 20:00 по московскому времени.