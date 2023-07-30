​Шансы Захаряна перейти в «Лацио» невелики – названа одна из причин

Шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна перебраться в «Лацио» невысоки. Переговорный процесс между московским и римским клубами близок к тупику. Одна из причин – разногласия между руководителями и главным тренером «Лацио» Маурицио Сарри насчёт необходимости подписания Захаряна. Об этом на своих страницах рассказывает sport24.

Источник отмечает, что более вероятен переход Захаряна во французский «Страсбург», с которым «динамовцы» активно ведут переговоры. При этом 20-летний полузащитник может остаться в России – вероятность высока.

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арсена Захаряна в 15 миллионов евро.