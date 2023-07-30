Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ничьей с «Зенитом» (1:1) в матче второго тура РПЛ.

- Ничья с «Зенитом» стала для вас неожиданной?

- Понятно, что гости были фаворитами, но все понимали, что они находятся не в лучшем состоянии после ухода ведущих футболистов. Началась перестройка команды, и никто не знает, сколько она будет продолжаться.

- Было ощущение, что «Ростов» спасет матч?

- Скорее наоборот. Если бы не та ненужная ошибка Мостового, наверняка «Ростов» не отыгрался бы. Надо быть объективными. Моментов у ростовчан не было, кроме одного удара Мохеби, после которого мяч пролетел рядом со штангой. Но я бы не назвал это явно голевым моментом. А вот Кассьерра мог увеличить счет.

- У «Зенита» тоже мало моментов уже вторую игру. Получается, без Малкома и Вендела гости не могут играть в позиционном нападении?

- Конечно. Второй матч это показывает. Я также обратил внимание на замены, которые сделал Семак. Из пяти человек он выпустил пять защитников. Похоже, что он хотел сохранить счет. Семак не думал об атаке, а надо было подумать, чтобы команда что-то создавала.

- Может, он предчувствовал, что «Ростов» может забить, поэтому и усиливал оборону?

- Мы этого не знаем. Но в любом случае плохо, когда тренер ищет только в обороне. Надо больше думать об атаке. Иначе ты сядешь в защиту, что чревато. В итоге «Ростов» создал напряжение, но не более того. Если бы не пенальти, вряд ли бы хозяева забили, потому что у команды Карпина тоже проблемы с атакой.

- «Ростову» разрешили регистрировать новых футболистов, что команда и сделала. Следует ждать улучшения игры в нападении?

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- Были новички у обеих команд. Эракович у «Зенита» неплохо себя проявил. Интересный парень. Он уверен в себе и достаточно надежен. А у «Ростова» Ионов провел почти весь матч, но никак себя не проявил. Мохеби был, пожалуй, самым интересным из всех новобранцев южан. Он пытался искать моменты, создавал напряжение в обороны «Зенита», головой пробил. Но я бы не сказал, что у «Ростова» какое-то суперусиление, хотя по одному матчу судить сложно.

- Кассьерра здорово заменил Малкома. Он возьмет на себя роль ушедшего бразильца?

- Не думаю. Это игроки разного амплуа. Кассьерра – молодец. Забил уже три мяча. Но у него тоже много недостатков. Он часто проигрывает борьбу, особенно верховую. Но мяч, который он забил, мне понравился. Здорово исполнил. Эстетический гол.

- Какие перспективы «Ростова» в чемпионате видите, учитывая усиление команды?

- Рано об этом говорить, потому что неясно, насколько новобранцы усилят состав.

- В прошлом сезоне «Ростову» не хватило именно скамейки. В этом чемпионате таких проблем не будет?

- Надеюсь. Карпин понимал, что надо усиливаться. Посмотрим, как это получится. Другие клубы тоже усиливаются. Поверьте, еще всплывут интересные футболисты. И у «Зенита» в том числе.

- Этот матч показал, что с «Зенитом» можно бороться, по крайней мере, сейчас, что дает шансы конкурентам. Согласны?

- Конечно. Понятно, что питерцы ослаблены. Но все почему-то думают, как бы ослабить «Зенит», а надо думать о том, как сделать другие команды сильнее. А когда упадет игра «Зенита», чемпионат России от этого не выиграет. А вот если другие клубы поднимутся до уровня питерцев, тогда и чемпионат станет сильнее. Вот в чем вопрос.

Елена Григорьевская