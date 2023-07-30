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Полузащитник «Теплице» Трубач: «Ярошик хочет постоянно совершенствоваться и побеждать» эксклюзив

30 Июля 2023 • 13:35 Комментировать
Рубин
...
Оренбург
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Через 0 ч. 31 мин.

Полузащитник «Теплице» Даниэл Трубач в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о главном тренере «Оренбурга» Иржи Ярошике.

Напомним, в период с 2021 по 2023 год чешский специалист возглавлял «Теплице».

- Я видел, что «Оренбург» начал с двух поражений. Надеюсь, в команде доверяют Ярошику и дадут возможность исправить положение, ему это по силам.

- Что вам запомнилось в работе с ним?

- Ярошик очень хороший молодой тренер. Он хочет постоянно совершенствоваться и побеждать. Я с большой теплотой вспоминаю его, он один из моих любимых тренеров, однозначно.

- В какой футбол стремится играть Ярошик?

- Он любит техничный, современный футбол. Ярошик любит испанский футбол, он жил и работал там и думаю много впитал именно оттуда.

- Как вы думаете, у него есть шансы закрепиться в России?

- Я думаю, что если дать ему время, он может проявить себя в чемпионате России. Здесь, в Чехии, ему не дали шанс после неплохой работы. Надеюсь, что в России будет иначе. Очень желаю ему прогресса и побед.

Свой ближайший матч «Оренбург» проведёт сегодня, 30 июля, против «Рубина». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Теплице Даниэл Трубач
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