Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы нескольких игроков «Ахмата», в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил выступление грозненского клуба в текущем сезоне.

«В команде много ключевых игроков травмированы. Тот же Нене, тот же Садулаев, тот же Богосавац и много кто ещё. Надо отдать должное, игроки грозненцев всегда играют с желанием, но в матче с «Крыльями Советов», честно говоря, оборона сыграла не самым лучшим образом. Дай Бог, футболисты поправятся, а клуб вернётся на свои победные рельсы», - сказал Селюк.

Напомним, что «Ахмат» проиграл «Крыльям Советов» в РПЛ (1:2) и «Зениту» в Кубке России (0:2). В воскресенье грозненцы примут ЦСКА.