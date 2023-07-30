​Дркушич ответил, смог ли бы прожить месяц на 50 тысяч рублей

Футболист «Сочи» Ваня Дркушич ответил на вопрос, смог ли бы он прожить на 50 тысяч рублей в месяц.

«Я думаю, что да», - ответил Дркушич после паузы в проекте «Детектор лжи» для «РБ Спорт». При этом датчики показали, что словенец сказал неправду.

Дркушич добавил, что раньше в Словении было нормально жить на 800 евро в месяц, но сейчас его уровень жизни стал выше. При этом футболист сказал, что точно прожил бы сейчас на 1000 евро.

Напомним, что «Сочи» начал новый чемпионат с победы над «Балтикой» (2:0). В воскресенье команда проведёт дерби против «Краснодара». Не пропустите текстовую трансляцию.