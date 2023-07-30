​«Спартак» пытался перенести матч с «Уралом»

«Спартак» пытался добиться переноса матча чемпионата России против «Урала» с 11 на 12 августа. Московский клуб обращался к екатеринбуржцам, но в ответ услышал отказ.

Как сообщается на страницах сайта «Матч ТВ», обращение «Спартака» связано с непростым календарём. 5 августа команда Гильермо Абаскаля сыграет в гостях у «Рубина», 8 августа «красно-белые» примут «Пари НН», а 11 августа москвичам предстоит выступить в Екатеринбурге.

Добавим, что ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 31 июля. Команда Гильермо Абаскаля будет принимать «Балтику» во втором туре Премьер-лиги.