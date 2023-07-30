Дедушка Адамова: «Я был категорически против перехода Арсена в «Оренбург»

Хайдар Алханов, дедушка защитника «Зенита» Арсена Адамова, высказался о возможном переходе своего внука в «Оренбург».

Ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил о переговорах с «Зенитом» по возможной аренде Адамова.

По словам Алханова, сам он был категорически против перехода своего внука в «Оренбург» из-за искусственного газона и погодных условий. Однако «Зенит» готов отпустить футболиста только в южноуральский клуб.

«Футболист хотел перейти в «Ахмат», «Рубин» или «Урал». Хотя ещё до этого были предложения от «Краснодара», «Локомотива», но «Зенит» соглашается отпустить только в «Оренбург», тем более этот клуб очень хочет взять Арсена», — приводит слова Алханова Sport24.

Также дедушка Адамова сообщил, что договорённость об аренде была достигнута. 23-летний футболист будет выступать за «Оренбург» до грядущей зимы.

Напомним, Адамов перешёл в «Зенит» в январе 2022 года из «Урала». В составе «сине-бело-голубых» защитник провёл 21 матч, отметившись в них двумя результативными передачами.