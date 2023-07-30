Ловчев назвал точный счёт матча «Ахмат» - ЦСКА

Экс-игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев поделился прогнозом на предстоящий матч второго тура чемпионата России, в котором «Ахмат» примет ЦСКА.

«Думаю, эта встреча закончится вничью – 1:1», — заявил Ловчев порталу «Плеймейкер».

Напомним, в первом туре нового сезона РПЛ грозненский клуб проиграл на своем поле «Крыльям Советов» (1:2), а «армейцы» в гостях уступили «Уралу» (1:2).

Матч «Ахмат» - ЦСКА состоится сегодня, 30 июля. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен прозвучать в 20:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.