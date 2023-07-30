​Радченко – о ничьей «Зенита»: «Сказалось отсутствие Малкома и Вендела»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко дал комментарий по поводу последнего матча команды. В субботу вечером питерцы сыграли вничью с «Ростовом» на выезде – 1:1. «Сине-бело-голубые» упустили победу в концовке встречи.

«Конечно, сказалось отсутствие игроков, которые очень здорово проводили предыдущие чемпионаты. Не только Малкома, но и Вендела», - сказал Радченко, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Радченко добавил, что «Зенит» постепенно втягивается в сезон. По словам бывшего футболиста команды, он ожидает, что «сине-бело-голубые» заменят Малкома, и их игра будет такой же яркой, как прежде.

Также Радченко похвалил «Ростов» за агрессивную игру и желание.