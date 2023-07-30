Ловчев признался, что ему понравилась игра «Ахмата» в матче с «Зенитом»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался об игре «Ахмата» в матче первого тура группового этапа Кубка России с «Зенитом» (0:2).

«Мне понравилось, как грозненцы играли с «Зенитом» на выезде. Может быть, команда Сергея Ташуева не так много остроты создала, но она однозначно чемпиона не боялась», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Как считает эксперт, «Ахмат» не будет ничего бояться и в матче с ЦСКА. Если «армейцы» забили шесть «Оренбургу», это совсем не означает, что они столько же смогут забить грозненской команде, добавил Ловчев.

Матч второго тура РПЛ «Ахмат» - ЦСКА состоится сегодня, 30 июля. Начало поединка запланировано на 20:00 по мск. Текстовая трансляция встречи будет доступна на портале LiveResult.