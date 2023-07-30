​«Перебор»: Широков не считает Малкома легендой «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Роман Широков ответил на вопрос, можно ли относить Малкома к числу легенд питерского клуба.

«Это перебор. Легенды - российские ребята: Аршавин, Денисов, Малафеев. Может, частично Широков. Но не Малком», - сказал Широков, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Напомним, что Малком продолжит карьеру в «Аль-Хиляле». Клуб из Саудовской Аравии за трансфер бразильца заплатит «Зениту» 60 миллионов евро. Это рекорд для российского футбола.

Добавим, что Малком выступал за «Зенит» на протяжении четырёх сезонов. В 109 играх за «сине-бело-голубых» бразилец забил 42 гола.