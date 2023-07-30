Ловчев — о травмах Дивеева: «Тенденция, как говорится, уже налицо»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о травме центрального защитника ЦСКА Игоря Дивеева.

Напомним, футболист получил травму голеностопа в матче за Суперкубок России с «Зенитом», в котором «армейцы» проиграли в серии пенальти (0:0, 4:5 — по пенальти).

«У Дивеева это уже не первый случай, когда он получает серьезное повреждение. Пока не буду спешить с термином «хрустальный игрок». Но тенденция, как говорится, уже налицо», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

При этом эксперт отметил, что бывают просто невезучие футболисты, которые без оглядки лезут в борьбу и часто получают повреждения.