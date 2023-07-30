Бояринцев сделал прогноз на матч «Спартак» - «Балтика»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Бояринцев дал комментарий касательно предстоящего поединка между «красно-белыми» и калининградской «Балтикой».

«Спартак» выдал хороший старт, показал атакующий футбол. Думаю, «Балтика» сделает ставку на контригру. При всем этом «Спартак» должен добиться победы в предстоящей игре», - передает слова Бояринцева «РБ Спорт».

Матч «Спартак» - «Балтика» состоится в понедельник, 31 июля, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция поединка пройдет на Liveresult.ru.