Круговой – о борьбе за чемпионство: «Зенит» сам себе конкурент»

Футболист «Зенита» Данил Круговой высказался по поводу борьбы за титул чемпиона России в наступившем сезоне.

«Я считаю, что «Зенит» сам себе конкурент. И если мы будем при должной работе тренироваться и выполнять требования, которые даёт нам главный тренер, то мы также останемся на первом месте», - сказал Круговой, чьи слова приводит ТАСС.

Отметим, что «Зенит» под руководством Сергея Семака становился чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов.

После двух матчей нового сезона Премьер-лиги «Зенит» имеет в своём активе четыре зачётных балла. Следующую игру команда Сергея Семака проведёт 6 августа – против «Динамо» на своём поле.