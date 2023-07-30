Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Терентьев - о матче с «Зенитом»: «Не хватило времени»

30 Июля 2023 • 12:45 Комментировать

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о результате поединка против петербургского «Зенита» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Не хватило времени, сравняли на последних минутах. «Зенит» играл по счёту. Во втором тайме мы больше владели мячом, старались забить», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

«Ростов» смог отыграться благодаря голу нападающего Николая Комличенко с пенальти в добавленное время. За гостей мяч забил Матео Кассьерра.

Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут против самарских «Крыльев Советов» 5 августа.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ростов Денис Терентьев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.07.23 в 15:00
Рубин Рубин
Оренбург Оренбург
2.25 3.65 3.10
Видео
30.07.23 в 17:30
Факел Факел
Локомотив Москва Локомотив Москва
3.10 3.60 2.27
Видео
30.07.23 в 20:00
Ахмат Ахмат
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.10 3.50 2.31
Видео
30.07.23 в 20:00
Краснодар Краснодар
Сочи Сочи
1.88 3.85 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Июля
14:14 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич — о матче с «Балтикой»: «Будет непросто»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич — о травме Тавареша: «Период восстановления — это самое ужасное время в футболе»
14:08 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Для «Зенита» потеря Вендела и Кузяева намного важнее ухода Малкома»
14:03 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич рассказал, сделал ли он скриншот таблицы лучших бомбардиров РПЛ
13:59 · Россия. Премьер-лига
​Хлусевич ответил на вопрос об интересе клубов из Италии
13:49 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Сочи» Дркушич заявил, что хотел бы перейти в «Зенит»
13:46 · Россия. Премьер-лига
​Шансы Захаряна перейти в «Лацио» невелики – названа одна из причин 2
13:37 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич: «Ещё не успели полностью сыграться с Бонгонда, но мы налаживаем игровые связи»
13:35 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Теплице» Трубач: «Ярошик хочет постоянно совершенствоваться и побеждать» эксклюзив
13:30 · Россия. Премьер-лига
Хлусевич — о первых голах за «Спартак»: «Невероятные эмоции»
13:28 · Россия. Премьер-лига
​Дркушич ответил, смог ли бы прожить месяц на 50 тысяч рублей
13:19 · Россия. Премьер-лига
​«Спартак» пытался перенести матч с «Уралом»
13:19 · Россия. Премьер-лига
Дедушка Адамова: «Я был категорически против перехода Арсена в «Оренбург»
13:18 · Россия. Премьер-лига
Ловчев назвал точный счёт матча «Ахмат» - ЦСКА
13:12 · Россия. Премьер-лига
​Радченко – о ничьей «Зенита»: «Сказалось отсутствие Малкома и Вендела»
Все новости
Рекомендуем