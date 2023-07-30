Терентьев - о матче с «Зенитом»: «Не хватило времени»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев высказался о результате поединка против петербургского «Зенита» в рамках второго тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Ростове-на-Дону и завершилась вничью со счетом 1:1.

«Не хватило времени, сравняли на последних минутах. «Зенит» играл по счёту. Во втором тайме мы больше владели мячом, старались забить», - передает слова футболиста издание «РБ Спорт».

«Ростов» смог отыграться благодаря голу нападающего Николая Комличенко с пенальти в добавленное время. За гостей мяч забил Матео Кассьерра.

Следующий поединок подопечные Валерия Карпина проведут против самарских «Крыльев Советов» 5 августа.