Габулов: «В РПЛ нет явного лидера, как раньше был «Зенит»

Экс-вратарь сборной России и московского «Динамо» Владимир Габулов высказался касательно старта сезона Премьер-лиги.

«Команды ещё вкатываются, до оптимальных кондиций далеко. Плюс-минус все в равном состоянии. Но сейчас в РПЛ нет явного лидера, как раньше был «Зенит», - приводятся слова Владимира на страницах издания «Чемпионат».

В прошлом сезоне петербургский клуб оформил досрочное чемпионство в РПЛ. Подопечные Сергея Семака выиграли золотые медали в пятый раз подряд.

Серебряным призером стал московский ЦСКА, а тройку замкнул еще один столичный коллектив – «Спартак».