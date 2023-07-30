Тихонов: «Локомотив» не должен допустить вторую осечку подряд»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Локомотивом» и «Факелом».

Эксперт назвал «железнодорожников» фаворитами предстоящей игры, отметив, что после ничьи в матче первого тура против «Рубина» (2:2) вторую осечку подряд «Локомотив» допустить не должен.

«Факел» стартовал в сезоне с двух поражений, хотя заканчивал прошлый очень бойко. «Локо» уже потерял очки в чемпионате в не самой обязательной ситуации, и две подобные осечки подряд допустить не должен», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Факел» — «Локомотив» состоится сегодня, 30 июля, в Воронеже. Начало — в 17:30 по московскому времени.