Олисе — о Ганчаренко: «Очень классный, верил в меня»

Бывший нападающий ЦСКА Секу Олисе поделился мнением об экс-главном тренере «армейцев» Викторе Ганчаренко, который сейчас возглавляет «Урал».

Напомним, Олисе выступал за ЦСКА в период с 2009 по 2015 год. В 2014 году вингер успел поиграть на правах аренды за краснодарскую «Кубань», которую в то время возглавлял Ганчаренко, впоследствии перешедший на работу в московский клуб.

«Очень классный. Верил в меня; относился ко мне, как к сыну. И я там провёл хорошее время. Я забивал «Локомотиву», «Спартаку», — приводит слова Олисе Sport24.

За ЦСКА и «Кубань» Олисе провёл 104 матча, забил девять голов и отдал 15 результативных передач.