Бубнов назвал победителя матча «Краснодар» - «Сочи»

Экс-защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в данный момент футбольный аналитик Александр Бубнов поделился мнением относительно поединка второго тура Премьер-лиги между «Краснодаром» и «Сочи».

«2:1. «Краснодар» будет иметь преимущество, тем более в защите «Сочи» выглядит не слишком надежно. Жду принципиальной игры, в которой хозяева окажутся сильнее», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Краснодаре сегодня, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.