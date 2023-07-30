Тихонов высказался о матче «Краснодар» — «Сочи»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча второго тура РПЛ между «Краснодаром» и «Сочи».

В предстоящей встрече эксперт отдал предпочтение «Краснодару», отметив, что сейчас «быки» имеют все возможности для достижения самых высоких целей. Напомним, в матче первого тура «Краснодар» уверенно обыграл «Динамо» (3:1).

«Сочи» тоже хорошо стартовал с двух побед в чемпионате и Кубке, но соперники там были явно уровнем ниже. С «быками» такой номер не пройдёт, тем более на их арене», — цитирует Тихонова Metaratings.

Матч «Краснодар» — «Сочи» состоится сегодня, 30 июля. Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.