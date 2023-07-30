Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча между «красно-синими» и «Ахматом».

«У обеих команд масса игроков травмированы. Наверное, самые пострадавшие от этого бича клубы. «Ахмат» хочет победить дома, тем более после двух поражений подряд. Психологически три поражения подряд на старте - это очень сложно.

ЦСКА тоже ни в коем случае нельзя проигрывать. В первом туре «армейцы» уступили на выезде, а ещё одно поражение может привести к тому, что на команду пойдёт лишнее давление. Каждый тур может преподнести сенсацию», - сказал Масалитин.

Матч «Ахмат» - ЦСКА состоится сегодня, 30 июля. Начало – 20:00 мск.