Защитник «Сочи» Дркушич признался, что завершил бы футбольную карьеру за 10 миллионов евро

Защитник «Сочи» Ваня Дркушич признался, что готов завершить карьеру, если получит 10 миллионов евро.

«Завершил бы карьеру за 5 миллионов евро? Нет. За 10 миллионов — да», — приводит слова Дркушича «РБ Спорт».

Напомним, Дркушич выступает за «Сочи» с января 2022 года. С тех пор в составе южан защитник провёл в общей сложности 43 матча, забил три гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает словенского футболиста в 3 миллиона евро.

Свой ближайший матч «Сочи» проведёт сегодня, 30 июля, против «Краснодара». Начало этой встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.