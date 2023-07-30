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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лахиялов: «С уходом Малкома в «Аль-Хиляль» РПЛ потеряла больше, чем «Зенит» эксклюзив

30 Июля 2023 • 11:02 Комментировать (1)

Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 26-летнего бразильского нападающего Филипе Малкома из санкт-петербургского «Зенита» в эр-риядский «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

- Я думаю, если взять в общем, чемпионат России потерял мастера. Малком был здесь одним из сильнейших футболистов. По прошлому сезону, на мой взгляд, самым сильным. Это тот футболист, из-за которого я лично включал телевизор и смотрел российский чемпионат. С уходом Малкома, по-моему, больше потеряла РПЛ, чем «Зенит». Тем более от такой суммы, которую предложил «Аль-Хиляль», как говорится, не отказываются. 60 миллионов евро – хорошие деньги за Малкома, несмотря на то что он был в последние годы лидером, человеком, делавшим разницу на поле и п приводившим «Зенит» к чемпионству. Я думаю, за полученные от продажи Малкома деньги «Зенит» приобретёт футболиста не хуже.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Чемпионат России Шамиль Лахиялов Аль-Хиляль РПЛ Малком Филипе чемпионат Саудовской Аравии
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Комментарии (1)
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KLINSMANN
30 Июля 2023 в 11:09
Надо было всем скинуться и платить ему такую же ЗП :) 😂😂😂😂⚽⚽⚽⚽
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