Бывший нападающий «Терека» (ныне «Ахмат») и «Анжи» Шамиль Лахиялов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход 26-летнего бразильского нападающего Филипе Малкома из санкт-петербургского «Зенита» в эр-риядский «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии.

- Я думаю, если взять в общем, чемпионат России потерял мастера. Малком был здесь одним из сильнейших футболистов. По прошлому сезону, на мой взгляд, самым сильным. Это тот футболист, из-за которого я лично включал телевизор и смотрел российский чемпионат. С уходом Малкома, по-моему, больше потеряла РПЛ, чем «Зенит». Тем более от такой суммы, которую предложил «Аль-Хиляль», как говорится, не отказываются. 60 миллионов евро – хорошие деньги за Малкома, несмотря на то что он был в последние годы лидером, человеком, делавшим разницу на поле и п приводившим «Зенит» к чемпионству. Я думаю, за полученные от продажи Малкома деньги «Зенит» приобретёт футболиста не хуже.