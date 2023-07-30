В «Оренбурге» высказались о процессе получения российского гражданства Веры и Мансильи

Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», высказался относительно процесса получения российского паспорта полузащитником Лукасом Верой и форвардом Брайаном Мансильей.

«Клуб не занимался вопросом о получении российского гражданства Веры и Мансильи. Если игроки обратятся к нам, то мы обязательно поможем им», - передает слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Ближайший поединок «Оренбург» проведет на выезде против казанского «Рубина» в рамках второго тура Премьер-лиги. Встреча состоится сегодня, 30 июля, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.