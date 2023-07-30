Семак дал комментарий о будущем Вендела в «Зените»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак поведал о будущем бразильского полузащитника Вендела.

«Останется ли в «Зените» Вендел? На сегодняшний день Вендел в «Зените», у него контракт с клубом. Пока трансферное окно не закрылось, все может быть», - передает слова специалиста ТАСС.

Напомним, что бразилец совсем недавно вернулся в расположение петербургского клуба. Полузащитник пропустил предсезонную подготовку «Зенита».

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Вендел сыграл 25 поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.