Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

- На ваш взгляд Захаряну пока рано уезжать в Европу?

- Ему как раз сейчас надо уезжать. В последних играх он ведёт себя нервно и постоянно срывается, жёстко нарушает правила. С чем это связано? Со многими факторами, но в том числе и с его переездом в Европу. Сейчас для него самое важное - оказаться в хорошем клубе, тогда он точно окажется в выигрыше. Неважно - попадёт он там в состав или не попадёт. В любом случае он извлечёт из этого пользу.

- Ему стилистически подходит чемпионат Италии?

- Думаю, да. Команды там показывают конструтивный футбол, нацеленный на оборону. Серия А всегда была известна обороной, а не атакой. Им пригодится Захарян.

- Для «Динамо» уход Захаряна - это потеря?

- Я бы не рассуждал в таких категориях. Сейчас «Динамо» находится в поиске своей игры и оптимального состава, а в целом чемпионат от ухода качественного исполнителя, конечно, потеряет. Зрелищности точно поубавится.