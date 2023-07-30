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Балахнин дал совет Захаряну, где продолжить карьеру эксклюзив

30 Июля 2023 • 10:31 Комментировать (1)

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию о готовящемся переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

- На ваш взгляд Захаряну пока рано уезжать в Европу?

- Ему как раз сейчас надо уезжать. В последних играх он ведёт себя нервно и постоянно срывается, жёстко нарушает правила. С чем это связано? Со многими факторами, но в том числе и с его переездом в Европу. Сейчас для него самое важное - оказаться в хорошем клубе, тогда он точно окажется в выигрыше. Неважно - попадёт он там в состав или не попадёт. В любом случае он извлечёт из этого пользу.

- Ему стилистически подходит чемпионат Италии?

- Думаю, да. Команды там показывают конструтивный футбол, нацеленный на оборону. Серия А всегда была известна обороной, а не атакой. Им пригодится Захарян.

- Для «Динамо» уход Захаряна - это потеря?

- Я бы не рассуждал в таких категориях. Сейчас «Динамо» находится в поиске своей игры и оптимального состава, а в целом чемпионат от ухода качественного исполнителя, конечно, потеряет. Зрелищности точно поубавится.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Динамо Москва Сергей Балахнин Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Советский
30 Июля 2023 в 11:04
он ведёт себя нервно и постоянно срывается, жёстко нарушает правила. Сейчас «Динамо» пригодится Захарян.
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