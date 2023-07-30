Агент высказался о состоянии Чистякова, получившего травму в матче с «Ростовом»

Футбольный агент Андрей Талаев, который представляет интересы защитника петербургского «Зенита» Дмитрия Чистякова, поведал о состоянии здоровья своего клиента после поединка против «Ростова» (1:1) во втором туре чемпионата России.

«Конкретики по состоянию Чистякова нет. Команда сегодня возвращается из Ростова, все обследования он пройдет по прибытию. В ближайшее время будет ясность», - рассказал агент в разговоре с корреспондентом «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Дмитрий получил повреждение по ходу первого тайма, из-за чего был вынужден покинуть поле. Вместо него на замену вышел новичок «сине-бело-голубых» Страхинья Эракович.

Следующий матч «Зенит» проведет против столичного «Динамо» в воскресенье, 6 августа.