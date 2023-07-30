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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин: «Если Семак выиграет РПЛ без Малкома и Вендела, то докажет: он - лучший»

30 Июля 2023 • 10:14 Комментировать (1)

Футбольный эксперт Дмитрий Созин считает, что Сергей Семак докажет свой тренерский уровень, если в этом сезоне сможет привести команду к очередному чемпионскому титулу.

«Если Семак выиграет РПЛ без Малкома и Вендела, то докажет - он топ-тренер, реально лучший. А если нет - мы поймём реальный уровень нашего чемпионата», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

После двух проведенных матчей в новом сезоне «Зенит» набрал четыре балла.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги петербургский клуб досрочно оформил чемпионский титул. Подопечные Семака стали обладателями золотых наград в пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Андрей Созин
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Комментарии (1)
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superzina
30 Июля 2023 в 10:45
А мы разве еще не поняли "реальный уровень нашего чемпионата" ? ? ?
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