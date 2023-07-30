В «Оренбурге» подтвердили переговоры по Адамову

Футбольный функционер Дмитрий Андреев, который занимает пост спортивного директора «Оренбурга», высказался касательно возможного подписания защитника петербургского «Зенита» Арсена Адамова.

«Интересуемся Адамовым. На данный момент ведем переговоры с «Зенитом» об аренде игрока», - передает слова представителя клуба издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что защитник пополнил ряды петербургского клуба в прошлом году. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до середины 2026 года.

В составе «сине-бело-голубых» Адамов провел 21 поединок, в которых отметился двумя результативными передачами.