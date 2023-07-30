Прогноз Бубнова на матч «Ахмат» - ЦСКА

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от поединка второго тура Премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и столичным ЦСКА.

«1:0. У «Ахмата» потерь нет. На стороне грозненцев родные трибуны. Рискну поставить на победу хозяев, которые после неудачного начала сезона провели сильный матч против «Зенита», - приводит слова Александра издание Sportbox.

Матч между командами состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» сегодня, 30 июля. Начало запланировано в 20:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.