«Факел» - «Локомотив»: Бубнов предсказал победителя матча

В рамках второго тура Российской премьер-лиги состоится поединок между воронежским «Факелом» и столичным «Локомотивом». Своим мнением по этому матчу поделился бывший защитник «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:2. Начало чемпионата для «Локо» можно считать неудачным. «Железнодорожникам» будет очень непросто, но класс атаки всё-таки должен сказаться», - передает слова Бубнова издание Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Воронеже сегодня, 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени. Следить за текстовой онлайн-трансляцией встречи можно будет на Liveresult.ru.