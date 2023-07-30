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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Созин дал прогноз на чемпионскую гонку в РПЛ

30 Июля 2023 • 09:08 Комментировать

Эксперт Дмитрий Созин поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Зенит» не выиграет РПЛ заранее. Будет борьба до последнего тура. Главный конкурент - «Спартак», если не будут валять дурака», - передает слова Созина издание «Чемпионат».

Напомним, что в прошлом сезоне «Зенит» досрочно выиграл золотые медали Российской премьер-лиги. Это пятое подряд чемпионство подопечных Сергея Семака.

На втором месте в сезоне-2022/2023 финишировал московский ЦСКА, а тройку призеров замкнул еще один столичный клуб – «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Андрей Созин
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