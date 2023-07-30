«Оренбург» хочет усилиться игроком «Зенита»

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов может сменить клубную прописку этим летом. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Иван Карпов, заинтересованность в услугах 23-летнего игрока проявляет «Оренбург».

Стороны уже вступили в переговорный процесс. «Оренбург» рассчитывает арендовать Адамова на этот сезон без права последующего выкупа.

Арсен перебрался в петербургский клуб из «Урала» зимой 2022 года. В составе «сине-бело-голубых» защитник провел 21 поединок, в которых отметился двумя голевыми передачами. Вместе с «Зенитом» Адамов дважды становился чемпионом РПЛ и обладателем суперкубка страны.