«Ахмат» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

Во втором туре чемпионата России по футболу встречаются «Ахмат» и ЦСКА.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ахмат - ЦСКА Москва
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Протокол игры
|13'Чалов Фёдор (0:1)
|(1:1) Конате Мохамед II27'
Шелия Гиорги•Тодорович Дарко•Семёнов Андрей•Быстров Марат• 12'Челикович Ясмин•Камилов Владислав•Тимофеев Артём•Олейников Иван•Ильин Владимир•Бериша Бернард16' (Уциев Ризван (16') •Конате Мохамед II
30 июля. Стадион "Ахмат-Арена" (Грозный).
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