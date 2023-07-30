«Краснодар» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Во втором туре чемпионата России по футболу встречаются «Краснодар» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Сочи
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Протокол игры
Сафонов Матвей•Ахметов Ильзат•Черников Александр•Кайо Панталеао•Алонсо Хуниор•Петров Сергей•Волков Сергей Евгеньевич•Сперцян Эдуард•Кривцов Никита•Батчи Жоау•Кордоба Джон
Заболотный Николай•Маргасов Тимофей•Миладинович Иван•Дркушич Ваня•Макарчук Артём•Юсупов Артур•Литвинов Вячеслав•Кравцов Кирилл•Джорджевич Лука•Силвейра Мигель•Батырев Амир
30 июля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).
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