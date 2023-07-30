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«Факел» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

30 Июля 2023 • 17:00 Комментировать (1)
Факел
1:3
Локомотив Москва
2-й тайм

Во втором туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Локомотив».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Факел1:2Локомотив Москва
 13'Дзюба Артём (0:1)
(1:1) Марков Евгений33' 
 60'Тикнизян Наир (1:2)
Беленов АлександрЧеров ВасилийБожин СергейКалинин Игорь 20' (Суслов Кирилл ( 20') Магаль РусланМендель АндрейКвеквескири ИраклийМоцпан НикитаАльшин ИльнурМарков ЕвгенийАппаев Хызыр  13'
Запасные: Гудиев ВиталийКудряшов ФёдорДолгов АлександрБагамаев АбдулаЯкимов ВячеславМаксимов МаксимБрызгалов СергейИвахнов МатвейМастерной ВладиславЧерняков Даниил
Лантратов ИльяСамошников ИльяКузьмичёв ИванПогостнов Егор  24'Тикнизян НаирЖемалетдинов Рифат 56' (Глушенков Максим ( 56') Баринов ДмитрийИзидор Вильсон 56' (Рыбчинский Дмитрий ( 56') Карпукас АртёмПиняев СергейДзюба Артём
Запасные: Миранчук АнтонНенахов МаксимКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинФассон ЛукасСильянов АлександрМорозов ЕвгенийСарвели ВладиславХудяков ДаниилМитай Марио
30 июля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Комментарии (1)
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ингерман
30 Июля 2023 в 17:21
ай упиред факеры! дави ржаваю памойку.. А-ха-ха-ха! )))
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