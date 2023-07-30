«Факел» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2

Во втором туре чемпионата России по футболу встречаются «Факел» и «Локомотив».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Факел - Локомотив Москва
Доступ после регистрации
Протокол игры
|13'Дзюба Артём (0:1)
|(1:1) Марков Евгений33'
|60'Тикнизян Наир (1:2)
Беленов Александр•Черов Василий•Божин Сергей•Калинин Игорь20' (Суслов Кирилл (20') •Магаль Руслан•Мендель Андрей•Квеквескири Ираклий•Моцпан Никита•Альшин Ильнур•Марков Евгений•Аппаев Хызыр 13'
Лантратов Илья•Самошников Илья•Кузьмичёв Иван•Погостнов Егор• 24'Тикнизян Наир•Жемалетдинов Рифат56' (Глушенков Максим (56') •Баринов Дмитрий•Изидор Вильсон56' (Рыбчинский Дмитрий (56') •Карпукас Артём•Пиняев Сергей•Дзюба Артём
30 июля. Стадион "Центральный стадион профсоюзов" (Воронеж).
Бан пользователя