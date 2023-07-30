«Рубин» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Во втором туре чемпионата России по футболу встречаются «Рубин» и «Оренбург».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Рубин - Оренбург
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Протокол игры
Дюпин Юрий•Вуячич Игор•Грицаенко Алексей•Мартынович Александр•Кабутов Дмитрий•Рахмоналиев Умарали•Зотов Александр•Иву Угучукву•Рожков Илья•Даку Мирлинд•Фамейе Джоэль
Сысуев Николай•Полуяхтов Владимир•Перес Матиас•Гойкович Ренато•Печенин Кирилл•Флорентин Сесар Габриэль•Капленко Кирилл•Вера Лукас Габриэль•Гюрлюк Эмирджан•Воробьёв Дмитрий Дмитриевич•Мансилья Брайан Эсекиэль
30 июля. Стадион "Ак Барс Арена" (Казань).
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